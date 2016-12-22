В Кремле ответили на отъезд главы «Руси сидящей» из России

Отъезд главы благотворительного фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольги Романовой из России в связи с претензиями ФСИН — это не «уровень президента». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Песков отказался напрямую комментировать переезд Романовой в Германию из-за обвинений в растрате госсредств. Вместе с тем он напомнил о необходимости вести строгий контроль за расходованием помощи из бюджета. «У нас много общественных и неправительственных организаций, которые занимаются оказанием социальных услуг…многие получают государственные деньги. Вы знаете, что такого рода волонтерская деятельность поддерживается администрацией президента и правительства, но всякий раз, когда выделяются государственные деньги, то они подлежат учету», —заявил Песков.
Представитель главы государства добавил, что президент не должен заниматься подобными вещами. «Если есть подозрения, то у нас есть правоохранительные организации. Вряд ли нужно подобные вопросы выносить на уровень президента», — сказал он.
Благотворительный фонд «Русь сидящая» оказывает поддержку людям, попавшим в места лишения свободы. Организация была создана в 2008 году Ольгой Романовой и другими общественными активистами, родственники которых оказались под арестом.
В июне в офисе фонда прошли обыски в связи с проверкой возможности хищения бюджетных средств. Как позднее рассказала Романова, причиной проверки стал «донос» главы ФСИН Анатолия Рудого в конце марта 2017 года. Летом Романова на фоне судебной тяжбы покинула Россию и переехала в Германию. «Чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы неверблюду в этот момент быть на свободе», — прокомментировала она свой отъезд.
В ответ на обвинения ФСИН «Русь сидящая» обратилась в суд с иском о защите деловой репутации. Юристы полагают, что ФСИН передала в Минфин недостоверные данные о работе фонда.