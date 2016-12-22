Верховный суд оставил в силе приговор бывшему начальнику охраны ЮКОСа

Президиум Верховного суда оставил без изменений приговор о пожизненном лишении свободы экс-начальника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Приговор оставить без изменений, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил решение судья.

Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению в августе 2007 года. Его признали виновным в организации трех убийств и четырех покушений на убийство. В 2008 году, несмотря на жалобу защиты, приговор был оставлен в силе Верховным судом. Пичугин отбывал наказание в колонии особого режима для осужденных на пожизненное заключение «Черный дельфин» близ города Соль-Илецк Оренбургской области.

В июне 2016 года стало известно, что Пичугин по рекомендации председателя президентского Совета по правам человека Михаила Федотова подал президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. На эту просьбу он получил отказ, так как прошение «не было мотивировано».

В июле Пичугина этапировали в Москву для проведения дополнительных следственных мероприятий по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Этот эпизод, в числе прочих, также вменялся в вину Пичугину, когда он был осужден в 2007 году. В середине июля его допросила ФСБ. Михаил Ходорковский заявил, что служба оказывала давление на Пичугина.

​В октябре 2016 года уже мать Пичугина, Алла, обратилась к Путину через публикацию в «Новой газете» с просьбой о помиловании сына. В Кремле заявили, что знают о просьбе матери Пичугина, но не уточнили свою позицию. В апреле 2017 года экс-главу службы безопасности ЮКОСа вернули в колонию «Черный дельфин».

В начале июня 2017 года Европейский суд по правам человека обязал выплатить Россию €7,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда Пичугину. Еще €7,47 тыс. российские власти должны уплатить в счет судебных издержек. Сам Пичугин в иске требовал компенсации в €100 за каждый день его заключения под стражей. Минюст России отметил, что решение ЕСПЧ не означает отмены пожизненного заключения Пичугина.

В июле Пичугин вновь подал прошение о помиловании, в котором ему было отказано. Однако Верховный суд принял решение пересмотреть дело Пичугина после решения ЕСПЧ. Генпрокуратура ходатайствовала об оставлении приговора о пожизненном заключении в силе.