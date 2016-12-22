Генпрокуратура попросила оставить в силе приговор экс-сотруднику ЮКОСа

Генпрокуратура попросила президиум Верховного суда оставить в силе приговор экс-сотруднику компании «ЮКОС» Алексею Пичугину, который осужден на пожизненное заключение, сообщает «РИА Новости».

«Приговор является законным и обоснованным, прошу оставить его без изменения», — заявил прокурор.

В среду, 8 ноября, Верховный суд рассматривает требования защиты о пересмотре второго приговора Пичугина. Дело было направлено на пересмотр в конце октября, после того как Европейский суд по правам человека постановил, что в процессе против него были допущены нарушения.

В июне ЕСПЧ решил, что при рассмотрении дела Пичугина был нарушен, в частности, принцип презумпции невиновности. Страсбургский суд постановил выплатить ​Пичугину €15 тыс. компенсации. Комментируя данное решение, в Минюсте отметили, что это не означает отмены приговора, однако дает защите Пичугина право на его обжалование.

В 2016 году Пичугину было отказано в помиловании. В июле 2017 года, после решения ЕСПЧ, он вновь обратился в комиссию по помилованиям, однако и в этот раз его просьбу не удовлетворили.



Бывший руководитель службы безопасности компании «ЮКОС» Алексей Пичугин был осужден в 2005 году на 20 лет колонии по делу об организации убийства тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его жены Ольги, которое было совершено в ноябре 2002 года. Позднее экс-сотруднику ЮКОСа предъявили обвинения в убийстве директора ТОО «Торговая фирма «Феникс» Валентины Корнеевой, двух покушениях на убийство, а также в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. В 2007 году Мосгорсуд осудил Пичугина на пожизненное заключение.