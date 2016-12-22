Зюганов назвал срок определения кандидата на пост президента от КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РБК, что партия примет решение о кандидатуре на пост президента России за 3 месяца до выборов.

«Названо 20 кандидатур, в том числе, на должность президента, премьера, вице-премьеров, министров. Мы продолжаем консультации, беседы, подготовили программу «10 шагов к достойной жизни». Она является основой для консолидации, сейчас в нее вносят дополнения, замечания, а решение примем после того, как будет официально объявлена президентская кампания — за 3 месяца. Мы ответим, кто в каком качестве пойдет на выборы после 15 декабря. <...> У нас Ксюша Собчак и Жириновский… Мы к выборам всерьез относимся», — сказал Зюганов.

Он отметил, что почти все региональные организации партии выдвинули его кандидатуру для участия в выборах президента. «Я сторонник того, чтобы идти сильной командой и реальной программой, чтобы ее выполнить», — добавил он.

Во вторник, 7 ноября, руководитель пресс-службы КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что говорить о выдвижении Зюганова в качестве кандидата на предстоящие выборы на данный момент преждевременно. По его словам, вопрос о кандидатуре еще «открыт» «по настоянию самого Зюганова». Ющенко отметил, что эта тема будет обсуждаться на предстоящем пленуме ЦК КПРФ. Самое решение о кандидате на пост российского президента будет принято на съезда партии, сказал руководитель пресс-службы партии. «У нас достаточно большое количество людей, которые могут быть представлены», — подчеркнул Ющенко. Партийный съезд КПРФ состоится в декабре 2017 года.



Лидер КПРФ 7 ноября в эфире «Первого канала» сказал, что все партийные организации решили выдвинуть его в качестве кандидата в президенты.

Зюганов принимал участие в президентских выборах России в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Выборы глава российского государства назначены на 18 марта 2018 года.



О своем желании баллотироваться в президенты заявили сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков и председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.