В «Южтрансе» прокомментировали введенные Украиной санкции

Представитель Южной угольной компании, в которую входит «Южтранс», прокомментировал РБК введенные Украиной санкции против предприятия.

По его словам, санкции Киева создадут проблемы для сбыта антрацитового угля Южной угольной компании. «Переориентировать поставки на экспорт будет сложно, потому что все южные порты сейчас забиты углем из [самопровозглашенных] ЛДНР», — заявил представитель Южной угольной компании.

«Южтранс» поставляет антрацитовый уголь ряду украинских предприятий, в частности «Донбассэнерго». По словам собеседника РБК, компания поставляет порядка 70–80 тыс. т угля на Украину. Уголь добывается на шахтах компании, расположенных в Ростовской области. Кроме того, «Южтранс» поставляет уголь транзитом в Молдавию и Польшу.

Украина ввела санкции против 18 российских компаний. Указы были подписаны еще в конце октября 2017 года.