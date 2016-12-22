Фельгенгауэр усомнилась в ненормальности напавшего на нее мужчины

Радиоведущая и заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр усомнилась в ненормальности мужчины, который напал на нее с ножом в здании редакции 23 октября. Об этом журналистка сообщила в интервью «Открытой России».
«Я уверена в том, что этот человек не сумасшедший. Этот человек не был похож на нервного психа. Мне кажется, он прекрасно все спланировал», — заявила Фельгенгауэр. По ее словам, нападавший шел «не пугать, а убивать».
Радиоведущая добавила, что мужчина знал, куда нужно бить, отметив «очень уверенный» удар. По словам Фельгенгауэр, она не знает, зачем мужчина решил напасть на нее, «от этого пользы никакой, а вреда очень много».
Журналистка также прокомментировала слова президента Владимира Путина о том, что нападавший был «больным человеком». По словам ведущей, она «сначала ужасно расстроилась и даже рассердилась». Но потом изменила свое мнение. Журналистка отметила: «Важно, что у моего адвоката претензий к работе следователя нет».
Злоумышленник с ножом напал на Фельгенгауэр в здании редакции «Эха Москвы» 23 октября. Он нейтрализовал охранника, пробрался на 14-й этаж и в гостевой комнате редакции напал на журналистку, нанеся ей удар ножом в горло. Затем мужчина попытался скрыться, но был задержан охранниками.
Позднее выяснилось, что на радиоведущую напал гражданин Израиля и России Борис Гриц. На допросе он объяснил свое нападение тем, что журналистка «сексуально изводила его» при помощи «телепатии».
Пресненский суд Москвы арестовал Грица на два месяца, на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Татьяна Фельгенгауэр вернулась в эфир «Эха Москвы» 6 ноября.