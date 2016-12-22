Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции до 2,7% в России

Годовая инфляция в России в октябре 2017 года замедлилась до 2,7% по сравнению с 3% в сентябре. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Инфляция в октябре составила 0,2% по сравнению с дефляцией в 0,1% в сентябре. Потребительские цены за девять месяцев 2017 года выросли на 1,9%. В 12 регионах России в октябре прирост потребительских цен составил 0,4% и более. В Ставропольском крае, а также Смоленской и Сахалинской областях потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,6%. Это произошло в результате увеличения цен на продукты на 1,4% в Ставропольском крае и на 1,3% в Смоленской области. В Сахалинской области рост цен был вызван подорожанием непродовольственных товаров на 1,2%.

Вместе с тем потребительские цены снизились на 0,1–0,2% в Удмуртской Республике, Новосибирской и Томской областях из-за уменьшения цен и тарифов на услуги на 0,2–0,9%. Также в Новосибирской области цены на непродовольственные товары снизились на 0,3%. В Москве потребительские цены за месяц увеличились на 0,3%, а в Санкт-Петербурге — на 0,2%. С начала года потребительские цены в двух городах выросли на 3,1%.

В конце октября Центробанк предоставил отчет, согласно которому большинство россиян не верит в замедление инфляции в России до 3%.

По результатам опроса Банка России 56% респондентов заявили, что прирост потребительских цен по итогам 2017 года составит «значительно выше, чем 4%». Вместе с тем 75% россиян считают, что в предыдущие 12 месяцев цены росли не медленнее или даже быстрее, чем раньше.

«Люди пока еще не готовы поверить, что инфляция действительно замедлилась до столь низкого уровня. Также немалую роль в подобном расхождении играет волатильность цен на отдельные товары и услуги», — указывалось в отчете Центробанка.