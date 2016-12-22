Россия отчиталась об уничтожении 50 тыс. боевиков в Сирии за два года

В Сирии за последние два года было уничтожено свыше 54 тыс. боевиков, из них около 3 тыс. боевиков — выходцы из России. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Валерий Герасимов в ходе заседания ведомства.

«Всего освобождено свыше 1000 населенных пунктов, уничтожены более 54 тыс. боевиков незаконных вооруженных формирований», — сказал Герасимов. В их число входят около 2800 выходцев из России и 1400 человек из ближнего зарубежья.

Герасимов отметил, что подготовленная материально-техническая база позволила российской авиационной группе совершать до 100 боевых вылетов в день. Начальник Генштаба подчеркнул, что в ходе боевых действий в Сирии военные испытали все современные образцы российского вооружения и техники.

«По объектам террористов испытаны крылатые ракеты морского и воздушного базирования, новейшие самолеты и вертолеты, современные авиационные средства поражения, комплексы разведки и целеуказания», — добавил Герасимов.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе боевых действий в Сирии новые российские системы вооружения показали высокую эффективность. В частности, Шойгу отметил российские авиационные силы и высокоточное оружие большой дальности. По словам министра обороны, сейчас доля новой техники в Российской армии составляет 58,9%, к 2020 году этот показатель планируют увеличить до 70%.

Операция российских Воздушно-космических сил стартовала в Сирии в сентябре 2015 года. В конце октября Шойгу сообщил, что боевики «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) контролируют не более 5% сирийской территории. По словам главы Минобороны, с 2015 года в Сирии «освобождено 998 городов и территория площадью 503 тыс. кв. км».