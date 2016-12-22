Раненные в Сирии российские журналисты вернулись в Москву

Российские журналисты с телеканала НТВ и «Звезда», которые получили ранения в Сирии, были доставлены на подмосковный аэродром Чкаловский, сообщает сайт телеканала. Они пострадали при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора.

В Россию вернулись съемочная группа НТВ — Илья Ушенин и Тимур Воронов, и журналисты «Звезды» — Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский. Как сообщает НТВ, жизнь журналистов вне опасности. Прямо с аэродрома их направили в госпиталь, где они продолжат лечение.

Российские журналисты были ранены при взрыве управляемого фугаса 6 ноября. В этот момент группа противоминного центра осуществляла разминирование освобожденного от боевиков города.

Всего при взрыве в Дейр-эз-Зоре пострадали девять человек — четверо сотрудников телеканалов и пятеро военных. После взрыва все пострадавшие были доставлены на российскую авиабазу в Хмеймиме.

Дейр-эз-Зор несколько лет находился в блокаде боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, захваченная часть этого города была последним крупным оплотом «Исламского государства» в Сирии. В сентябре сирийская армия при поддержке российской авиации провела успешную операцию по деблокированию города. 3 ноября Reuters сообщил о полном контроле сил Дамаска над Дейр-эз-Зором.