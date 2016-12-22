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СМИ узнали о возможном уходе из банка зампреда правления ВТБ Сухова
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СМИ узнали о возможном уходе из банка зампреда правления ВТБ Сухова
Финансы, 09:09
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СМИ узнали о возможном уходе из банка зампреда правления ВТБ Сухова

Состав правления ВТБ изменится, из него выйдет Михаил Сухов, сейчас являющийся заместителем председателя правления, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к группе ВТБ источники. Сухов работает в ВТБ с ноября 2016 года, до этого он был зампредом Центробанка. В ВТБ он отвечает за риски в связи с переходом на «Базель-3» и занимается проблемами налоговой политики, среди прочего. Один из источников газеты рассказал, что топ-менеджер не сработался с командой и не смог поспособствовать «укреплению взаимопонимания» с ЦБ.

Назначать другого человека, по данным газеты, на место Сухова в правлении ВТБ не будут. Знакомый с ситуацией в группе ВТБ собеседник газеты рассказал, что обязанности, которые выполняет топ-менеджер, будут распределены между другими зампредами правления.

Газета не смогла получить комментарий Сухова. В ВТБ заявили, что планируют провести «целый ряд кадровых изменений» до конца года, но подробно о них говорить не стали.

В ЦБ Сухов отвечал за надзор за системно значимыми кредитными организациями, за их лицензирование и санацию. На должности зампреда Банка России он работал с 2012 по 2016 год, начинал он свою карьеру в главном управлении ЦБ по Москве в 1993 году, говорится в справке на сайте ВТБ.

В октябре свой пост покинул другой топ-менеджер банка, зампред правления Василий Титов. В ВТБ объяснили это желанием Титова «сосредоточиться на общественных и спортивных проектах», при этом Титов сохранил должность советника президента ВТБ. Источник РБК говорил, что Титов «останется в ВТБ номинально».

Кроме того, из правления ВТБ уходит Михаил Задорнов — председатель правления ВТБ24. Он займет руководящую должность в «ФК Открытие». Вместе с ним также перейдут 23 менеджера из ВТБ24. Задорнов ​был министром финансов в 1997-1999 годах.
Теги: ВТБ , Михаил Сухов
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