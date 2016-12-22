СМИ узнали возможную тему встречи Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Москву 13 ноября обсудит с российским лидером Владимиром Путиным участие курдской партии «Демократической союз» (PYD) в конгрессе по национальному диалогу в Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV.

Также Путин и Эрдоган обсудят борьбу с терроризмом в Сирии и Ираке. После визита в Москву турецкий президент отправится в Кувейт 14 ноября.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын 1 ноября заявил, что Турция считает неприемлемым участие PYD в конгрессе по национальному диалогу в Сирии. По его словам, в целом турецкая сторона не против участия курдов в переговорах.

Однако PYD считается отделением Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической группировкой. «Для нас неприемлемо участие террористической группы в Астанинском процессе», — отметил пресс-секретарь Эрдогана. По его словам, Турция уведомила о своем недовольстве других участников конгресса.

Конгресс сирийского национального диалога назначен на 18 ноября, он состоится в Сочи. Ожидается прибытие 33 сирийских политических групп. Конгресс состоится по инициативе Путина, с которой он выступил 19 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Отряды народной самообороны» (YPG) составляют боевое крыло PYD и входят в число «Сирийских демократических сил» (СДС), поддержкой которых занимается США. Войска СДС занимали ключевую роль при освобождении сирийской Ракки от боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Турция неоднократно выражала недовольство поддержкой курдов со стороны США.