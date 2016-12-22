Под Казанью потерпел крушение вертолет

В Верхнеуслонском районе Татарстана, неподалеку от Казани, разбился вертолет ​Bell-407, сообщает региональное управление МЧС. Пилот вертолета погиб.

Крушение произошло в СНТ «Красный пахарь» (село Набережные Моркваши). Вертолет упал в поле неподалеку от села. Очевидцы произошедшего сообщили о крушении в экстренные службы, после чего на место были отправлены спасатели. Район, где произошло крушение, расположен неподалеку от «Иннополиса».

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, при падении погиб пилот вертолета. Данных о других пострадавших нет. Вертолет принадлежал авиакомпании «Ак Барс Аэро». В Приволжском следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что вертолет должен был лететь из Казани на курорт «Свияжские холмы». «Вертолет совершал полет из Казани в город-курорт Свияжские холмы — [он должен был] забрать отдыхающих. Организована доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

У берегов Шпицбергена 26 октября разбился российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек. Трое из них были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики, остальные были членами экипажа. Позднее его обломки были обнаружены в море на глубине более 200 м. Корпус вертолета и его бортовые самописцы были подняты со дна.