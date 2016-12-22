Трамп распорядился приспустить флаги в знак траура по погибшим в Техасе

В знак траура по жертвам стрельбы в городе Сатерленд Спрингс на юге Техаса в течение четырех дней государственные флаги США будут приспущены, заявил президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает The Washington Examiner со ссылкой на официальное заявление главы государства.

Согласно распоряжению президента, до заката 9 ноября американский флаг будет приспущен во всех госучреждениях и общественных местах, а также на военных объектах и кораблях ВМС США. «Мы глубоко опечалены стрельбой в Сатерленд Спрингс, отнявшей жизни более 25 невинных жертв в то время, как они посещали церковь», — добавил Трамп.

Кроме того, флаг США будет приспущен во всех дипучреждениях США за границей, включая посольства, консульствах, в дипломатических и военных миссиях.

Стрельба в баптистской церкви в техасском городе Сатерленд Спригнс стоила жизни 26 пришедшим в здание людям. Погибшие составили около 7% всего населения городка. Огонь по находившимся в церкви открыл 26-летний техасец Девин Келли. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили Келли. Он был найден мертвым в салоне автомобиля, в котором приехал к церкви. Кроме того, выяснилось, что один из посетителей церкви открыл ответный огонь в Келли, так что существует версия убийства стрелка одним из пострадавших при стрельбе.

Как стало известно СМИ, в 2010-2014 годах Девин Келли, уроженец города Нью Браунфельс, служил в ВВС США, после чего был отправлен под трибунал и с позором уволен. Кроме того, он был в заключении в течение 12 месяцев за нападение на собственную жену.