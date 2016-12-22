Южная Корея расширила санкции против КНДР перед визитом Трампа

Власти Южной Кореи наложили санкции на еще 18 граждан КНДР в канун визита президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Как выяснило агентство, лица, на которые наложены ограничения, были прямо связаны с северокорейскими банками. 14 из данных лиц, согласно информации южнокорейских властей, базируются в Китае, двое — в Ливии и еще двое — в России. «Это все люди из финансовых учреждений КНДР, которые уже попали под санкции ООН», — рассказал Reuters источник в правительстве, пожелавший остаться анонимным.

Он добавил, что эти люди являются «высокопоставленными северокорейцами» которые связаны с ракетной и ядерной программами КНДР., равно как с внешнеэкономической деятельностью Пхеньяна.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Республики Корея заявили, что данные меры преследуют цель заставить «не иметь проблемных транзакций с КНДР».кем бы то ни было. «Мы надеемся, что это внесет свою лепту в блокирование основных источников иностранной валюты для Северной Кореи и предотвратит разработку ею оружия массового уничтожения», — добавили в ведомстве.

В Министерстве подтвердили, что новые санкции приурочены к визиту Трампа в Сеул.

Ранее Южная Корея наложила санкции на 97 лиц, связанных с КНДР. В конце октября дополнительные персональные санкции в отношении граждан и юрлиц, связанных с КНДР, ввели США.

В сентябре решением СБ ООН в отношении Пхеньяна были введены международные экономические санкции. Согласно принятому решению, в КНДР ограничен импорт нефти и экспорт из страны текстильной продукции. В отношении работающих за рубежом северокорейцев также введены ограничения.