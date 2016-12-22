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Южная Корея расширила санкции против КНДР перед визитом Трампа
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Южная Корея расширила санкции против КНДР перед визитом Трампа
Политика, 06:32
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Южная Корея расширила санкции против КНДР перед визитом Трампа

Власти Южной Кореи наложили санкции на еще 18 граждан КНДР в канун визита президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Как выяснило агентство, лица, на которые наложены ограничения, были прямо связаны с северокорейскими банками. 14 из данных лиц, согласно информации южнокорейских властей, базируются в Китае, двое — в Ливии и еще двое — в России. «Это все люди из финансовых учреждений КНДР, которые уже попали под санкции ООН», — рассказал Reuters источник в правительстве, пожелавший остаться анонимным.

Он добавил, что эти люди являются «высокопоставленными северокорейцами» которые связаны с ракетной и ядерной программами КНДР., равно как с внешнеэкономической деятельностью Пхеньяна.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Республики Корея заявили, что данные меры преследуют цель заставить «не иметь проблемных транзакций с КНДР».кем бы то ни было. «Мы надеемся, что это внесет свою лепту в блокирование основных источников иностранной валюты для Северной Кореи и предотвратит разработку ею оружия массового уничтожения», — добавили в ведомстве.

В Министерстве подтвердили, что новые санкции приурочены к визиту Трампа в Сеул.

Ранее Южная Корея наложила санкции на 97 лиц, связанных с КНДР. В конце октября дополнительные персональные санкции в отношении граждан и юрлиц, связанных с КНДР, ввели США.

В сентябре решением СБ ООН в отношении Пхеньяна были введены международные экономические санкции. Согласно принятому решению, в КНДР ограничен импорт нефти и экспорт из страны текстильной продукции. В отношении работающих за рубежом северокорейцев также введены ограничения.

Как санкции влияют на КНДР

Новая резолюция ООН по мнению подписантов должна оказать существенное влияние на экономическое положение КНДР. В первую очередь это касается запретов, связанных с экспортом других стран газа и нефти в Северную Корею. Так, по данным постпредства США при ООН, импорт в КНДР углеводородов в случае полного осуществления санкций снизится на 30%.

По данным Reuters, всего КНДР получает из-за рубежа (преимущественно из Китая) около 4,5 млн барр. нефтепродуктов и 4 млн барр. сырой нефти в год. Экспорт нефтепродуктов из КНР в КНДР в мае—июле 2017 года уже сократился на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В августе 2017 года власти Китая заявили о том, что поставки бензина в КНДР упали на 97%. В то же время, издание Washington Post утверждает, что на фоне падения поставок из Китая, выросли объемы поставок из России, в частности, нефтяной компанией ННК.

Второй статьей нового пакета санкций является запрет на экспорт в другие страны северокорейской текстильной продукции. По данным СМИ, в 2016 году КНДР заработала на этом $752 млн, осуществив 80% поставок в тот же Китай.

Последняя резолюция ООН является далеко не первым ограничительным шагом в отношении Северной Кореи. Так, в разные годы КНДР уже запрещали торговать оружием, экспортировать природные ресурсы (торговля углем и железной рудой приносила около $1 млрд в год), импортировать авиационное топливо. Вводились против государства и различные финансовые санкции.

Однако, по сообщениям СМИ, руководству Северной Кореи нередко удается обходить запреты. Например, в марте 2017 года телеканал CNN со ссылкой на неопубликованный доклад ООН сообщил, что КНДР создала сеть подставных компаний, с помощью которых обходит санкции. Так, в документе упоминалась торговля системами ПВО и ракетами со спутниковой системой наведения, которая оплачивалась наличными или золотом. В августе 2016 года был перехвачен северокорейский корабль, на борту которого был обнаружен груз произведенной в КНДР амуниции. Похожая ситуация случилась и в 2013 году, когда обнаружили, что северокорейский корабль перевозил системы ПВО с Кубы в КНДР.

Теги: КНДР , Южная Корея , Дональд Трамп , Санкции
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