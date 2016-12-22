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WP узнала о «контрабандистском» маршруте поставок нефти из России в КНДР
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WP узнала о «контрабандистском» маршруте поставок нефти из России в КНДР
Политика, 10:41
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WP узнала о «контрабандистском» маршруте поставок нефти из России в КНДР
Российская нефтяная компания ННК поставляла нефть в КНДР, скрывая факт поставок с помощью сингапурской компании, утверждает Washington Post. Благодаря поставкам из России Пхеньян может избежать воздействий санкции ООН
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российские контрабандисты поставляют в КНДР нефтепродукты, в частности дизельное топливо, что может помочь стране избежать воздействия жестких санкций ООН. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников и документы Минфина США.

Поставки из России возросли прошлой весной. Они происходят на фоне усиления Китаем, крупнейшим торговым партнером КНДР, экономического давления на Северную Корею, утверждает издание. «Поскольку китайцы прекращают поставки нефти и газа, мы видим, как они обращаются к России», — сказал газете высокопоставленный чиновник, имеющий детальные знания о контрабандистских операциях.

Пока международная торговля с Пхеньяном ограничивается санкциями ООН, российские предпринимателя ищут возможности быстро заработать, создавая лабиринт из компаний, чтобы скрыть транзакции и отмывание денег, приводит газета данные чиновников США, занимающихся мониторингом исполнения санкций.

Такие поставки противоречат идее США об экономическом давлении на КНДР, которое вынудило бы лидера страны Ким Чен Ына пойти на переговоры, добавляет издание. «Когда им обрубают поставки товаров от главного партнера, они получают их из других мест», — сказал собеседник WP.

О поставках нефти в США уже объявлял Минфин США этим летом, когда вводил санкции против российских компаний. Теперь газета узнала схему поставок.

В августе Минфин США ввел санкции против четырех россиян и нескольких компаний из России, в частности Velmur Management Ltd., за то, что они «занимаются торговлей энергией с Северной Кореей». В июне США вводили санкции против Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова и ее «дочки» — «ННК-Приморнефтепродукт» «за отгрузку в Северную Корею нефтепродуктов на $1 млн».

После введения санкций, как отмечает Washington Post, в судебных ​документах, направленных в поддержку решения Минфина США, была описана схема поставок с помощью сингапурской компании Velmur Management Ltd., созданной россиянами. По данным Минфина США, главная задача Velmur заключается в «отмывании средств для финансовых посредников из КНДР и юрлиц под санкциями». У компании нет офиса и сайта, она «имеет признаки компании-прикрытия», утверждают в США.

По данным газеты, Velmur с февраля по май приобрела дизельного топлива на $7 млн у российской ННК Худайнатова. Выплаты за топливо КНДР переводила компании Velmur в долларах, а та в свою очередь платила ННК за отгрузки дизельного топлива с танкеров, отправляющихся из Владивостока, ссылается газета на документы.

Трафик между Владивостоком и портом Наджин в Северной Корее был настолько серьезным, что местные власти в этом году запускали даже паромную линию между городами, пишет WP. На прошлой неделе услуга была приостановлена из-за финансового спора. О том, что в мае 2017 года между Владивостоком и Наджином открылось «грузопассажирское регулярное паромное сообщение», писало издание «Профиль». Судно Mangyongbong-92 может перевозить 1 тыс. т груза.

ННК ранее отрицала обвинения США и заявляла, что ее «дочки» никогда не участвовали и не могли участвовать в бизнесе с Северной Кореей. Компания сообщила, что готовит заявление, чтобы ее дочерние предприятия исключили из санкционного списка.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Россия , КНДР
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