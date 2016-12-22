Бельгийский суд освободил Пучдемона

Бельгийский суд освободил бывшего президента женералитета испанского региона Каталония Карлесса Пучдемона. Об этом сообщает El Pais.

Как выяснило издание, Пучдемон и еще четыре бывших члена правительства Каталонии были освобождены из-под ареста бельгийским правосудием до тех пор, пока власти Евросоюза окончательно не решат вопрос с ордером на его арест.

​Ранее сообщалось, что 5 ноября Пучдемон вместе с четырьмя своими соратниками сдался бельгийской полиции. Орден на арест бывшего главы Каталонии был подписан 2 ноября испанским судом, а 3 ноября он был отправлен в прокуратуру Бельгии, куда бежал экс-президент женералитета. В Испании бывших функционеров каталонского правительства подозревают в в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, а также злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям.





