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СМИ сообщили о 20 проверках зданий в Москве после сообщений о минировании
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СМИ сообщили о 20 проверках зданий в Москве после сообщений о минировании
Общество, 17:34
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СМИ сообщили о 20 проверках зданий в Москве после сообщений о минировании

В Москве идет проверка более 20 зданий после сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает ТАСС.

«Количество «заминированных» объектов резко возросло. В настоящее время проводится проверка более 20 различных объектов с массовым пребыванием людей», — сказал собеседник агентства. По его словам, полиция проверяет торговые центры, магазины, кинотеатры, жилые дома, кафе, рестораны и гостиницы.

Эвакуация проводилась в торгом центре «Галерея Атлантис», сообщил РБК сотрудник кинотеатра «Космик», который находится в ТЦ. Кроме того, были выведены люди из ТЦ «Атриум», рассказал РБК его сотрудник. Корреспондент РБК сообщал об эвакуации ТЦ «Дисконт».

По данным источника «РИА Новости», также люди покинули торговый центр «Европейский». Собеседник агентства отметил, что из «Атриума» и «Европейского» вышли около 11 тыс. посетителей. Источник ТАСС рассказал, что эвакуация также проходила из ТЦ «Охотный Ряд». Кроме того, людей просят покинуть ТЦ Outlet Village Белая Дача.

Источник агентства «Интерфакс» рассказал, что более 500 человек были выведены из кинотеатра «Космос» на Проспекте мира. Кроме того, поступило анонимное сообщение о минировании Музея архитектуры имени Шусева на улице Воздвиженка и в ТЦ «Аэропорт». Из торгового центра были выведены более тысячи человек.Решение об эвакуации музея пока не принято, рассказал собеседник «Интерфакса».

Также из-за угрозы взрыва был эвакуирован кинотеатр «Высота» на улице Юных Ленинцев, рассказал источник. Он отметил, что оттуда были выведены 300 человек.

С начала сентября по России идет волна ложных анонимных сообщений о минировании зданий. В городах были эвакуированы торговые центры, школы, административные здания, вузы, кинотеатры, вокзалы и аэропорты. После проверки взрывные устройства обнаружены не были.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
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По факту ложных сообщений о бомбах было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Глава ФСБ Александр Бортников сообщал, что подозреваемыми в «телефонном терроризме» являются четверо россиян, которые находятся за границей. По его словам, у них есть сообщники на территории России. В четверг, 26 октября, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что за 6 месяцев 2017 года в России за ложные сообщения о минировании были осуждены 350 человек.

Теги: Москва , угроза взрыва , звонки о минировании
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