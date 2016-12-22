Пентагон оценил возможный сценарий военного конфликта с КНДР

В Пентагоне подготовили доклад о возможном сценарии военных действий между силами США и их союзников против КНДР. Об этом сообщаетгазета The Washington Post.
Документ направил в Палату представителей Конгресса США замдиректора Объединенного комитета начальников штабов США контр-адмирал Майкл Дюмонт. Газета уточняет, что ранее конгрессмены от Демократической партии Тед Лиу (Калифорния) и Рубен Гальего (Аризона) запросили у Пентагона данные о возможных потерях среди гражданских и военных США в ходе возможного конфликта с КНДР, а также ожидаемый сценарий его развития.
В ответном письме к конгрессменам Дюмонт указал, что расчет подобного сценария «с лучшими или худшими последствиями» вызывает трудности и будет зависеть от «характера, интенсивности и продолжительности» противостояния с Северной Кореей.
«Министерство обороны располагает несколькими планами действий на случай непредвиденных обстоятельств для обеспечения жизненно важных интересов национальной безопасности. Эти планы предусматривают широкий спектр возможностей, включая вмешательство третьих сил и наилучшие способы сдерживания эскалации конфликта», — заверял контр-адмирал.
Дюмонт также утверждает, что найти и ликвидировать ядерные объекты в КНДР «с полной уверенностью» можно только при вторжении в республику сухопутных войск США. Он подчеркнул, что в ответ Пхеньян может использовать биологическое и химическое оружие.
Контр-адмирал также оценил возможность участия России и Китая в конфликте на Корейском полуострове. По его словам, эти страны «могут предпочесть избежать конфликта с США и возможно выступят вместе с нами».В конце октября глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что готовы нанести «массированный военный ответ» на действия КНДР против США. По его словам, Вашингтон готов ответить на применение Северной Кореей ядерного оружия не только против США, но и против их союзников.