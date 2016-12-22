Пентагон оценил возможный сценарий военного конфликта с КНДР

В Пентагоне подготовили доклад о возможном сценарии военных действий между силами США и их союзников против КНДР. Об этом сообщаетгазета The Washington Post.

Документ направил в Палату представителей Конгресса США замдиректора Объединенного комитета начальников штабов США контр-адмирал Майкл Дюмонт. Газета уточняет, что ранее конгрессмены от Демократической партии Тед Лиу (Калифорния) и Рубен Гальего (Аризона) запросили у Пентагона данные о возможных потерях среди гражданских и военных США в ходе возможного конфликта с КНДР, а также ожидаемый сценарий его развития.

В ответном письме к конгрессменам Дюмонт указал, что расчет подобного сценария «с лучшими или худшими последствиями» вызывает трудности и будет зависеть от «характера, интенсивности и продолжительности» противостояния с Северной Кореей.

«Министерство обороны располагает несколькими планами действий на случай непредвиденных обстоятельств для обеспечения жизненно важных интересов национальной безопасности. Эти планы предусматривают широкий спектр возможностей, включая вмешательство третьих сил и наилучшие способы сдерживания эскалации конфликта», — заверял контр-адмирал.

Дюмонт также утверждает, что найти и ликвидировать ядерные объекты в КНДР «с полной уверенностью» можно только при вторжении в республику сухопутных войск США. Он подчеркнул, что в ответ Пхеньян может использовать биологическое и химическое оружие.

Контр-адмирал также оценил возможность участия России и Китая в конфликте на Корейском полуострове. По его словам, эти страны «могут предпочесть избежать конфликта с США и возможно выступят вместе с нами».