В Дейр-эз-Зоре появилось отделение Центра по примирению враждующих сторон

В сирийском городе Дейр-эз-Зор развернуто отделение Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

Как отмечается в сообщении, офицеры центра следят за гуманитарной обстановкой в районах на левом берегу реки Евфрат провинции Дейр-Эз-Зор, освобожденных от боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

В Минобороны также рассказали, что российские эксперты Международного противоминного центра Вооруженных сил продолжают операцию по разминированию районов города Дейр-эз-Зор, которые были освобождены из-под контроля террористов ИГ. За сутки были проверены 25,5 га города и его окрестностей, в том числе 21 здание. Саперы нашли уничтожили 338 взрывоопасных предметов.

В пятницу, 3 ноября, базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что сирийские военные и их союзники полностью освободили Дейр-эз-Зор от боевиков ИГ. При этом агентство Reuters со ссылкой на полевого командира одной из группировок сообщало, что несколько групп террористов пока еще остаются в городе.

По данным Al-Masdar, боевики «Исламского государства» находятся в районах Аль-Рашидия и Аль-Арди и продолжают сопротивляться сирийским войскам. Как сообщило агентство, правительственные войска взяли под контроль 97% города.



Дейр-эз-Зор на протяжении нескольких лет находился в блокаде боевиков ИГ. Кроме того, этот населенный пункт был последним крупным оплотом «Исламского государства» в Сирии. В сентябре сирийские власти при поддержке ВКС России прорвали блокаду боевиков и начали операцию по зачистке города от террористов.