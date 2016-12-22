Спасатели не обнаружили тел в поднятом со дна Ми-8 на Шпицбергене

Спасателям удалось поднять остов вертолета Ми-8, разбившегося у берегов Шпицбергена. Тел погибших на нем не обнаружено, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генконсула России на Шпицбергене Вячеслава Николаева.
«Поднят остов вертолета, тел там не обнаружено», —рассказал он. На дне моря, по словам Николаева, до сих пор может оставаться хвост вертолета, где расположены самописцы. «Подняли в настоящий момент хвост или нет, сказать сложно», — сообщил он.
Российский вертолет Ми-8 на борту, которого находились восемь человек, упал в море 26 октября. Он перевозил трех сотрудников НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа. Вертолет следовал из населенного пункта Пирамида в норвежский Баренцбург. Спасательную операцию возглавил лично губернатор Шпицбергена. на помощь норвежцам в район аварии направились и российские спасатели.
Разбившийся вертолет был обнаружен 29 октября в море на глубине более 200 м, в двух километрах от поселка Баренцбург. При предварительном обследовании обломков с помощью глубоководного робота, спасатели не нашли тел внутри кабины, хотя и отметили, что не все пространство внутри машины удалось осмотреть. 30 октября В 130 метрах от места затопления было обнаружено тело одного из членов экипажа.
По словам полномочного представителя президента в Северо-Западном округе Николая Цуканова, причиной крушения могли стать сложные климатические условия на острове.В компании, обслуживавшей вертолет, отмечали, что Ми-8 был выпущен в 2013 году и не имел каких-либо технических неисправностей.