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Экс-советник Трампа признался в контактах с чиновниками из России
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Экс-советник Трампа признался в контактах с чиновниками из России
Политика, 12:36
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Экс-советник Трампа признался в контактах с чиновниками из России

Бывший советник Дональда Трампа по внешней политике во время его президентской кампании Картер Пейдж признался на слушаниях в Конгрессе во встречах с российскими чиновниками в Москве летом 2016 года. Об этом сообщает The New York Times.

На слушаниях в Комитете по разведке Конгресса США Пейдж отметил, что эти встречи «не имели большого значения», хотя среди тех, с кем пересекался в Москве экс-советник Трампа, была «серьезная фигура». Имени этого человека Пейдж не назвал. «Я имел очень короткие встречи с парой человек. Там было», — подчеркнул он.

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До дачи показаний в Конгрессе Пейдж отрицал встречи с представителями российской власти и бизнеса во время предвыборной кампании Трампа. Он рассказывал, что в июле 2016 года Москве встречался «преимущественно с учеными».

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Как рассказал газете источник, знакомый с содержанием электронной переписки Пейджа, о своих контактах с представителями российского правительства он рассказал как минимум одному советнику Трампа. Электронное письмо с данной информацией было зачитано на заседании Комитета по разведки Конгресса США.

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Картер Пейдж — выпускник Военно-морской академии, бывший офицер ВМС США — был неизвестен американским внешнеполитическим кругам до тех пор, пока Трамп не включил его в свой предвыборный штаб в марте 2016 года. По сведениям New York Times, он жил в Москве с 2004 по 2007 годы и работал как инвестиционный сотрудник в банке Merrill Lynch. Затем Пейдж основал собственную инвестиционную фирму — Global Energy Capital. Он контактировал с руководством «Газпрома» и консультировал его по покупке контрольного пакета в «Сахалине-2», а также участвовал в привлечении западных инвесторов. Партнером Пейджа в «Газпроме» был бывший первый заместитель начальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Сергей Яценко. В 2013 году Пейдж подозревался американскими властями в том, что являлся агентом российских спецслужб или связан с ними, однако обвинение так и не было предъявлено.

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В понедельник, 30 октября, другой экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос во время его предвыборной программы признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР. Как выяснило следствие, Пападопулос хотел свести Трампа в 2016 году с российским руководством. Для этого он в марте встретился в Италии с неким профессором. Повторно Пападопулос встретился с ним в Лондоне, где ему была представлена как «племянница Путина» некая россиянка. Она была рекомендована советнику Трампа как имеющая связи с высокопоставленными российскими чиновниками. При даче показаний ФБР Пападопулоь назвал ложную дату встречи, так что она попадала на время до начала его работы в предвыборном штабе Трампа.


 

Теги: Россия , США , Дональд Трамп , Картер Пейдж
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