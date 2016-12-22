Microsoft подала в суд на администрацию Трампа из-за детей-нелегалов

Корпорация Microsoft совместно с Принстонским университетом подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа чтобы «спасти» американскую программу защиты детей нелегальных мигрантов Deffered Action for Childhood Arrivals (DACA). Об этом сообщает Bloomberg.

Истцы заявили, что прекращение программы «причинило им боль», они также назвали решение об остановке DACA «незаконным и неконституционным». В начале сентября Трамп заявил об отмене программы, поскольку это было одним из его предвыборных обещаний. Окончательно программа будет остановлена в марте 2018 года.

Программа DACA заработала в 2012 году. К 2016 году ей воспользовались около 750 тыс. человек. С 5 сентября 2017 года заявки на DACA не принимаются, однако дети-нелегалы будут депортированы из США не раньше марта 2018 года. К этому моменту Конгресс США должен будет принять или отвергнуть соответствующее законодательное решение. Речь идет, по разным данным, о судьбе около 900 тыс. человек. Всего с требованием вернуть DACA выступили около 800 компаний.

В США также действует так называемая коалиция «За американскую мечту», которая объединяет такие компании как Alphabet (холдинговая компания Google), Microsoft, Facebook, Uber, IBM и другие. Они выступают за принятие закона, который позволит детям-нелегалам, прибывшим в Штаты до 16 лет (их называют «мечтателями») получить разрешение на работу в США на два года с дальнейшей возможностью продления, а также даст отсрочку от депортации.