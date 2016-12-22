Кремль допустил возможность встречи Путина с Трампом во Вьетнаме

Президент России Владимир Путин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы не исключаем такой встречи. Она сейчас согласовывается», — сообщил журналистам Песков.

Ранее в интервью Fox News Трамп заявил о важности возможной встречи с Путиным на саммите АТЭС. «У нас может состояться встреча с Путиным. Повторю, Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей», — сказал американский президент.



Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась в июле на полях саммита G20 в немецком Гамбурге. Ее результатом стало, в частности, заключение соглашения о создании зон деэскадлации на юго-западе Сирии.

25-я неформальная встреча глав государств АТЭС пройдет во Вьетнаме с 10 по 11 ноября



