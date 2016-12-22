Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр «частично» приступила к работе

Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр «частично» приступила к работе после выписки из больницы, сообщил РБК главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«В ее [Татьяны Фельгенгауэр] функциональной обязанности находилось составление расписания информационной службы «Эха», она уже дома составляет его на следующую неделю. Что касается выхода на работу, то решение будут принимать врачи, а не я», — заявил Венедиктов.

По его словам, говорить Татьяна Фельгенгауэр может пока только шепотом «и по несколько минут подряд». «Я переписывался с Таней сегодня все утро. Она дома — и это все, что надо знать о ее самочувствии», — добавил он.

Ранее 3 ноября стало известно о выписке Татьяны Фельгенгауэр из больницы.

Нападение на Фельгенгауэр произошло днем 23 октября в редакции радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате. Злоумышленник, как позже оказалось, — гражданин России и Израиля Борис Гриц — прорвался на радиостанцию, брызнув в лицо охраннику из баллончика. Затем он нашел Фельгенгауэр и ударил ее ножом в горло. При попытке скрыться Гриц был задержан охраной. Позже на допросе мужчина объяснил свой поступок тем, что журналистка «сексуально изводила его» с помощью «телепатии».

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Пресненский суд арестовал Грица до 23 декабря.

