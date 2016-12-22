WADA одобрила дисквалификацию российских лыжников

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«В дополнение к найденному профессором Маклареном, обнародованные результаты являются мощным сигналом атлетам и прочим о том, что даже годы спустя свидетельства могут быть найдены и, в свою очередь, они могут спровоцировать ужесточение антидопинговых правил», — приводятся в сообщении слова генерального директора агентства Оливера Нигли.

В сообщении также говорится, что WADA ожидает результатов слушаний еще по 26 российским спортсменам.

1 октября решением МОК российских лыжников Легкова и Белова пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах. Результаты спортсменов на Играх в Сочи были аннулированы. По данным расследования, атлеты могли принимать так называемый «коктейль Родченкова» — смесь трех запрещенных стероидов с алкоголем. Вице-премьер Виталий Мутко выразил недоумение решением МОК, пообещал подать апелляцию и продолжить поддержку обвиняемых в употреблении допинга российских атлетов.