Посол США приехал в Минобороны на встречу с Шойгу
Политика, 22:35
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Посол США приехал в Минобороны на встречу с Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу встретился с послом Соединенных Штатов в Москве Джоном Хантсманом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Встреча прошла в Минобороны.
«В ходе состоявшейся беседы Сергей Шойгу и Джон Хантсман обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также актуальным вопросам международной безопасности», — сказано в сообщении.
Новый посол США Джон Хантсман прибыл в Москву в начале октября. Дипломат отмечал, что своей главной целью он считает восстановление доверия между двумя государствами; отношения между Москвой и Вашингтоном он признал «самыми сложными в мире».