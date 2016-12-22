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Суд закрыл дело по иску Тинкофф Банка к блогерам Nemagia
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Суд закрыл дело по иску Тинкофф Банка к блогерам Nemagia
Общество, 14:33
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Суд закрыл дело по иску Тинкофф Банка к блогерам Nemagia

Арбитражный суд Москвы решил прекратить дело по иску, который был предъявлен Тинькофф Банком к авторам YouTube-канала Nemagia кемеровским блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину. Это следует из документов, размещенных на сайте суда.

Указывается, что прекращение производства связано с тем, что истец «заявил отказ от иска». «Повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается», — подчеркивается в решении.

О том, что основатель банка Олег Тиньков отозвал иск к блогерам, стало известно 26 сентября. До этого владелец Тинькофф Банка утверждал, что готов отозвать иски, если блогеры извинятся перед его родственниками. Тем не менее, информация об извинениях со стороны блогеров отсутствует.

Иск к Печерскому и Псковитину был подан Тиньковым, после того как они опубликовали ролик о его бизнесе, в котором рассказали о нем в критическом ключе. По иску о защите деловой репутации Тиньков требовал с блогеров 500 тыс. руб.

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Во время разбирательства блогеры неоднократно заявляли, что подвергаются давлению. Так, в квартире Псковитина в Кемерово был проведен обыск, а его соведущий сообщил об угрозах, поступающих по телефону.

Теги: Тинькофф Банк , Nemagia
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