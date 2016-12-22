Серебренникова номинировали на премию «Золотая маска»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, который проходит по делу о хищении 68 млн руб., номинирован на российскую театральную премию «Золотая маска». Об этом сообщается на сайте фестиваля.



Серебренников стал номинантом на лучшую режиссерскую работу в жанре драмы за постановку «Ахматова. Поэма без героя», которая была показана в «Гоголь-центре». Также вместе с ним кандидатом на получение премии стала Алла Демидова. Кроме того, Серебренников выдвинут на премию как лучший режиссер и художник по костюмам за оперу «Чаадский», которая была представлена в театре «Геликон-опера».

Серебренников стал фигурантом дела о хищении 68 млн руб. по так называемому делу «Седьмой студии». В 2001 году режиссер создал проект «Платформа», который был направлен на развитие и популяризацию современного искусства. На его поддержку в период с 2011 по 2014 год Министерство культуры выделило 214 млн руб. Чтобы реализовать проект, Серебренников создал «Седьмую студию».

Как полагает следствие, студия режиссера предоставляла недостоверные данные и отчеты, а также договоры на работы, которые не были проведены. Следователи считают, что деньги из бюджета были выведены на счета фирм-однодневок и обналичены.

По делу проходят, в том числе бывший гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер компании Нина Масляева. Все они, кроме Малобродского, находятся под домашним арестом.