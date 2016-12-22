Белый дом назвал «вопиющей» позицию России по химатакам в Сирии

Доклад миссии по расследованию химатак в Сирии убедительно доказал то, что именно режим Асада использовал зарин против мирных жителей, говорится в заявлении Белого дома. В связи с этим попытки Москвы защитить Асада в Вашингтоне назвали «вопиющими».

Заявление Белого дома посвящено докладу совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия в Сирии (ОЗХО), который был представлен в ООН 26 октября. «Эксперты миссии с уверенностью пришли к выводу, что режим Асада использовал зарина 4 апреля 2017 года в Хан-Шайхун, убив более 100 жителей, среди которых были дети и женщины. Эта уже четвертый раз, когда миссия подтвердила, что режим Асада использовал химическое оружие, что подчеркивает его жестокое и ужасающее варварство», — комментируются в документе выводы доклада.

В связи с этим США обращаются ко всем странам с призывом продлить мандат комиссии для проведения дальнейшего расследования. «Страны, которые не поддерживают работу независимых следователей, нарушают все стандарты разумного поведения на международном уровне», — подчеркивает Белый дом.

На прошлой неделе, 24 октября Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, которая предполагала продление мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию атак с применением химического оружия в Сирии. Основным автором резолюции выступили США, ее поддержали 11 стран.Это произошло до того, как миссия официально обнародовала доклад с итогами расследования. Комментируя решение наложить вето на продление мандата российский МИД объяснил его качеством работы миссии и необходимостью вначале ознакомиться с ее официальными итогами работы.

Химическая атака в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года привела к гибели, по различным данным, от 80 до более чем 100 мирных жителей. Ответственность за химатаку западные страны возложили на режим Башара Асада.