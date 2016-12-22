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МЧС заявило об отсутствии тел в упавшем в Норвегии российском вертолете
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МЧС заявило об отсутствии тел в упавшем в Норвегии российском вертолете
Общество, 00:02
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МЧС заявило об отсутствии тел в упавшем в Норвегии российском вертолете

Тел членов экипажа внутри российского вертолета Ми-8, который 26 октября упал в Гренландское море вблизи от Шпицбергена, «вероятнее всего нет». Об этом журналистам сказал руководитель оперативной группы МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов, передает «РИА Новости».

По его словам, сотрудники МЧС России провели детальную видеосъемку фюзеляжа при помощи робота «как снаружи, так и внутри, насколько позволила техническая возможность». Удалось детально осмотреть проем открытой двери Ми-8, иллюминаторы и кабину пилотов, добавил он. При этом, как отметил Саидов, техника не позволяет детально осмотреть заднюю часть кабины.

«Кроме того, мы проверили точки, полученные с норвежских поисковых судов, в которых, предположительно, могли находиться пропавшие пассажиры и члены экипажа», однако «в ходе визуального осмотра данные не подтвердились», добавил он. ​Саидов отметил, что работы ведутся круглосуточно.

Ранее, 30 октября, спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа вертолета на дне моря. Его нашли в 130 м от места крушения.

Вертолет Ми-8, который направлялся из российского села Пирамида в норвежский Баренцбург, потерпел крушение в 2​ км от поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген в Норвегии 26 октября. На борту находились восемь человек, трое из которых — сотрудники НИИ Арктики и Антарктики, а еще пятеро — члены экипажа. Вертолет находился в обслуживании компании «Конверс Авиа», а также находился в лизинге «Арктикугля».

Представитель «Конверс Авиа» в разговоре с РБК отмечал, что Ми-8 был выпущен в 2013 году, не имел каких-либо технических неисправностей, а экипаж на борту был опытным. Через три дня после крушения вертолета спасатели нашли его обломки на глубине 209 м в 2,2 км к востоку от мыса Хеер. Полпред российского президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов тогда предположил, что Ми-8 мог рухнуть из-за сложных климатических условий.

Теги: МЧС , Ми-8 , вертолет , Шпицберген
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