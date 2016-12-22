Хантсман заявил о нехватке персонала для выдачи виз США россиянам

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что задержки в выдаче американских виз россиянам происходят из-за нехватки дипперсонала. Об этом он сообщил в видеоответе на вопрос пользователя Facebook о том, когда прекратятся задержки с выдачами виз. Видео размещено на канале посольства США в России в YouTube.

«Наши сотрудники очень много работают. Дело в том, что у нас нет того числа людей, которое было раньше», — заявил Хантсман. Он подчеркнул, что его «удручает решение российского правительства сократить кадровый состав американского посольства».

По словам посла, штат американского дипперсонала «был значительно сокращен», и «тот огромный объем работы, который делали наши консульские отделы в рамках обработки документов для виз и поездок, просто не может быть выполнен, несмотря на наши усилия».

Хантсман назвал прямые контакты между людьми одним из важнейших аспектов отношений России и США. «Для того, чтобы обеспечить такое взаимодействие, создать условия для налаживания таких прямых связей между нашими гражданами, необходимо позаботиться о том, чтобы у людей были все необходимые документы, визы для поездок», — отметил дипломат. Хантсман пообещал «делать все возможное для продвижения и расширения этих связей».

В конце июля российский МИД заявил о сокращении числа сотрудников посольства США в России до 455 человек с 1 сентября. Меры были приняты в ответ на высылку 35 российских дипломатов из США по решению администрации бывшего президента Барака Обамы в декабре 2016 года. Также Россия закрыла доступ к складам посольства США в Москве и изъяла посольскую дачу в Серебряном Бору.

В конце августа США решили в ответ закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

После сокращения американского дипперсонала в России начались задержки с выдачами виз. По данным Госдепа США, в сентябре 2017 года россияне получили 7110 неиммиграционных виз, а в августе 2017 года — 14939 виз.