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Китайский инвестор «Роснефти» запустит свой банк
Бизнес, 14:41
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Китайский инвестор «Роснефти» запустит свой банк

Компания CEFC China Enegry, которая в сентябре договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти», планирует в начале 2018 года запустить собственный банк, сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в CEFC.

Уставный капитал подконтрольного CEFC банка, как ожидается, составит 5 млрд юаней (около $754 млн). Официально компания эту информацию не комментирует.

Собеседники Reuters отмечают, что банк позволит CEFС финансировать сделки с китайскими потребителями, включая независимые НПЗ, а также проводить торговые операции с российской нефтью («Роснефть» будет поставлять китайской компании 10 млн т нефти в год).

Агентство со ссылкой на осведомленные источники отмечает, что международные банки неохотно сотрудничают с CEFC из-за недостаточной прозрачности бизнеса компании. Государственная China National Petroleum Corp. уже контролирует собственный банк (Bank of Kunlun) — компания использует его, в частности, для проведения сделок с Ираном.

Компания CEFC была основана Е Цзяньминем в Шанхае в 2002 году. Однако широко известна за пределами Китая она стала только в 2014–2015 году (тогда же CEFC вошла в число крупнейших компаний мира по версии Fortune Global 500). В последние месяцы компания проявила интерес к нескольким проектам, связанным с российскими компаниями: компания покупает 14,16% «Роснефти» у суверенного катарского инвестфонда и швейцарского трейдера Glencore (за $9,1 млрд), а также проинвестирует $500 млн в холдинг En+ Олега Дерипаски (в холдинге доля китайской компании составит около 6%). Кроме того, по данным «Ведомостей», CEFC собирается купить почти 50% в Пайяхском месторождении на Таймыре у Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова (сумма сделки может составить около $3 млрд).

Теги: «Роснефть» , CEFC
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