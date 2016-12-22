В ЦБ негативно отнеслись к идее обязательного страхования киберрисков

Центробанк отрицательно относится к тому, чтобы страхование киберрисков стало обязательным, рассказал журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин в рамках форума «Страховой бизнес в эпоху перемен». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мое отношение к тому, чтобы придать страхованию киберрисков обязательный характер, отрицательное. Мы не разобрались с предметом в настоящее время, что такое киберриски, из чего они состоят. Мы в принципе не знаем практику страховых компаний, готовы ли они страховать киберриски», — заявил Чистюхин.

По мнению зампреда ЦБ, вопрос не в обязательности или необязательности страхования, а в том, чтобы в принципе начать страховать киберриски и понять, как это реализуется.

«Это не только проблема сегодня в России. Я общаюсь с коллегами из других стран. Это и страховые компании, и регуляторы. Они говорят, что, конечно, эта тенденция по страхованию киберрисков развивается, но сказать, что это какой-то устойчивый тренд и все компании бросились заниматься этим видом страхования, было бы неправильно», — заключил он.

27 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на план мероприятий программы «Цифровая экономика» сообщил, что к 2020 году в России может быть введен индустриальный стандарт по обязательному аудиту информационной безопасности. В отдельных отраслях экономики может появиться требование страхования киберрисков. Так, это может стать обязательным для аэропортов и вокзалов, банков и предприятий стратегических отраслей промышленности.

Ранее в том же месяце ​президент России Владимир Путин призвал усилить безопасность российского сегмента интернета, среди предложенных им мер — создание государственной системы обнаружения и ликвидации последствий кибератак.