СК счел поджог квартиры судьи в Москве преступлением против правосудия

После пожара в квартире судьи московского суда СК возбудил дело о «насильственных действиях, связанных с осуществлением правосудия». Перед тем как поджечь помещение, злоумышленник, по данным ведомства, оставил на видном месте нож

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следственный комитет (СК) после пожара в квартире судьи Московского городского суда возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УК РФ (насильственные действия, связанные с осуществлением правосудия). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте главного управления СКР по столице.

Инцидент, по версии следователей, произошел в период с 27 по 28 октября. В один из этих дней, по данным представителей ведомства, в квартиру «осуществляющего правосудие» судьи, расположенную на Ленинском проспекте, «незаконно проникло неустановленное лицо». Злоумышленник, как рассказали в СК, «оставил на видном месте нож», а затем «совершил поджог квартиры». Таким образом он, по версии следователей, «выразил угрозу убийством и причинением вреда здоровью судьи в связи с рассмотрением им дел и материалов в суде».

Остальных подробностей этого производства в СК не уточнили. В рамках расследования, по информации пресс-службы, сотрудники правоохранительных органов проводят «комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего». Лицо, причастное к совершению этого преступления, в настоящий момент устанавливается.

О том, что в Москве подожгли квартиру судьи Московского горсуда, 30 октября сообщал источник в правоохранительных органах «РИА Новости». По его данным, помещение, в котором произошел инцидент, принадлежало судье по гражданским делам Мосгорсуда, его имя не называлось. Поджог, как отмечал собеседник агентства, был осуществлен утром 28 октября, пока сам хозяин квартиры «был за городом». До того как поджечь помещение, неизвестный, по информации источника агентства, украл из квартиры $600.

Впоследствии, как уточнял собеседник агентства, в квартире были обнаружены «три отдельных очага возгорания на площади 5 кв. м». Пострадавших в результате пожара не было, по факту происшествия возбудили два уголовных дела — о краже и умышленном повреждении имущества.