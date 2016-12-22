Еще трое мужчин заявили о домогательствах со стороны Кевина Спейси

Еще трое мужчин обвинили актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, которые предположительно имели место в США и Великобритании.

О домогательствах Спейси рассказал в интервью изданию Radar голливудский кинорежиссер Тони Монтана. По словам Монтаны, он столкнулся с приставаниями актера в 2003 году, в баре Лос-Анджелеса.

«Я подошел [к барной стойке], чтобы заказать напиток, Кевин подошел ко мне и обнял», — сказал Монтана. По его словам, после этого Спейси схватил его за промежность и предложил ему выйти из бара. Спейси был пьян, и когда режиссер его оттолкнул, продолжил преследовать его по пути в туалет.

По словам Монтаны, ему удалось вытолкать актера за дверь, где был один из друзей Спейси. Режиссер обратился к этому человеку со словами «пора забрать вашего мальчика домой», и они ушли.

Также обвинил в сексуальных приставаниях Кевина Спейси мексиканский актер Роберто Ковазос. Он написал об этом на своей странице в Facebook. По словам актера, он подвергся преследованию со стороны Спейси, когда работал в театре «Олд Вик» в Лондоне, художественным руководителем которого Спейси был с 2004 по 2015 год.

Ковазос заявил, что у него были «несколько неприятных столкновений» со Спейси «на грани приставаний». «Более того, если бы я был женщиной, я бы, вероятно, не стал бы его поведение идентифицировать как таковое», — написал он, подчеркнув, что отсутствие более прямых или агрессивных действий со стороны художественного руководителя театра привело к тому, что он не стал принимать каких-то иных мер.

Ковазос однако отметил, что слышал от коллег по театру несколько историй, когда Спейси приглашал их якобы, чтобы «рассказать о своей карьере» в театр, и устраивал на сцене пикник с шампанским, или приставал к мужчинам в театральном баре, прижимаясь или прикасаясь к ним. По словам Ковазоса, Спейси вторично домогался его именно в баре.

​«Для того, чтобы господин Спейси не стеснялся прикасаться к вам, нужно было соответствовать единственному требованию — быть молодым мужчиной в возрасте до 30 лет», — написал он, добавив, что те из актеров, которые работали со Спейси в этом театре, наверняка «наберутся смелости рассказать свои истории в ближайшие дни или недели».

По словам Ковазоса, он «не удивился бы», если бы в конечном итоге число жертв сексуальных домогательств со стороны Спейси достигло числа женщин, обвинивших в сексуальных приставаниях голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

​Кроме того, рассказал о приставаниях Спейси бармен из Великобритании по имени Дэниел Бил, написала The Evening Standart. По его словам, Спейси показал ему свой пенис, сидя рядом на скамейке, а после отдал ему свои дорогие швейцарские часы IWC Portofino в обмен на его часы Casio стоимостью в £20. Билу тогда было 19 лет.

Ранее голливудский актер Энтони Рэпп рассказал, что подвергся домогательствам со стороны 25-летнего Спейси, в то время как ему самому было 14 лет. Рэпп сообщил порталу BuzzFeed, что Спейси пригласил его на вечернику к себе домой, где напился и попытался вступить с ним в сексуальный контакт. Из-за опьянения Спейси Рэппу удалось высвободиться и уйти.

После этого Спейси опубликовал на своей странице в Twitter заявление, где извинился перед Рэппом и рассказал, что даже не помнит о том, что это произошло.

Кроме того, Спейси заявил, что эта история побудила его открыто заявить о своей ориентации. «Я любил мужчин и встречался с мужчинами на протяжении всей своей жизни и теперь я выбираю жить как гей», — заключил он.

Официальной реакции Спейси на новые случаи пока не последовало.