Турция выступила против участия курдской партии в конгрессе по Сирии

Для Турции участие курдской партии «Демократический союз» (PYD) в конгрессе по национальному диалогу в Сирии является неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, пишет Daily Sabah.

Он пояснил, что в целом Анкара не против участия сирийских курдов в переговорах. Возражения вызывает именно PYD, которую власти страны считают отделением Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической группировкой. «Для нас неприемлемо участие террористической группы в Астанинском процессе», — подчеркнул Калын.

По его словам, Турция уже уведомила других участников переговорного процесса о своей позиции.

Конгресс сирийского национального диалога должен пройти в Сочи 18 ноября. На переговоры в Россию должны прибыть 33 сирийских политических группы — от правящей партии БААС до оппозиционных движений, действующих за пределами страны. Инициатором подобного формата переговоров был российский президент Владимир Путин, он предложил его на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 19 октября.

Боевое крыло PYD, так называемые «Отряды народной самообороны» (YPG), принимает участие в объединении «Сирийские демократические силы» (СДС), которое поддерживается США. СДС, в частности, играло ведущую роль в освобождении от «Исламского государства» (запрещенная в России группировка) города Ракки. Турция неоднократно выражала недовольство сотрудничеством США с курдскими группировками. Так, о своей позиции власти Турции уведомили Вашингтон перед началом операции в Ракке в начале июня. Тогда премьер-министр страны Бинали Йылдырым сообщил, что в Вашингтоне в ответ на недовольство Турции сообщили, «что у них нет другого выбора, и они вынуждены сотрудничать с террористами PYD и YPG».