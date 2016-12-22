СМИ опубликовали видео задержания сына главы МВД Украины

СМИ опубликовали видео задержания Александра Авакова, сына главы МВД Украины. Видео появилось на YouTube-канале украинского издания Politeka.

На записи видно, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) выводят из подъезда жилого дома Александра Авакова.

Видео: Politeka net / YouTube

Днем 31 октября НАБУ провело обыски дома у Александра Авакова. Источники «Украинской правды» сообщали, что Авакова задержали по подозрению в хищении денег при закупке рюкзаков. Позже в НАБУ уточнили, что задержаны три человека: бывший заместитель главы МВД, представитель фирмы, выигравшей тендер на поставку рюкзаков, и еще «одно частное лицо». Их заподозрили в растрате 14 млн грн. (30,2 млн руб.).

Следствие считает, что задержанные причастны к закупке в 2015 году за счет МВД рюкзаков по цене «существенно выше среднерыночной». По информации досудебного расследования, товар не был поставлен вовремя, а также не отвечал требованиям, установленным МВД Украины.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что его сын не брал «ни копейки денег из бюджета Украины» и докажет это в суде. Он добавил, что происходящее является давлением на него.