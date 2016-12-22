Главред «Эха Москвы» рассказал СК о поступивших Фельгенгауэр угрозах

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов передал следствию информацию о поступавших в адрес ведущей Татьяны Фельгенгауэр угрозах. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков в блоге «Эха».

Венедиктов дал показания в качестве свидетеля по делу о покушении на Фельгенгауэр. По словам юриста, главный редактор предложил Следственному комитету проверить версию о том, что к нападению на журналистку могут быть причастны, кроме самого нападавшего, подстрекатели.

Главред «Эха Москвы» попросил следователей изучить записи программ канала «Россия 24» и радио «Вести FM».

Как поясняет Новиков, ведущие «России 24» Алексей Казаков и Антон Подковенко в программах, выходивших в эфир 11 и 12 октября, утверждали, что Фельгенгауэр и другие сотрудники «Эха» занимаются пропагандой и расшатывают стабильность в стране. Борис Гриц, ударивший ведущую ножом, уточняет адвокат, в это время был в Москве.

Юрист добавил, что телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» неоднократно ругал журналистов «Эха», призывая, в частности, «закрыть их поганые рты».

Гражданин Израиля Борис Гриц напал на Фельгенгауэр в редакции «Эха» 23 октября — он ударил ее ножом в шею. Мужчину задержали, а журналистку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшую пришлось погрузить в искусственную кому, но позже она пришла в себя.

После нападения коллега Фельгенгауэр Ксения Ларина обвинила Соловьева в провокациях, которые, по ее мнению, послужили поводом для случившегося.