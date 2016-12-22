Платежная система ChronoPay пожаловалась в ФАС на Тинькофф Банк

Российская компания ООО «Хронопэй Восток» — представитель международной платежной системы ChronoPay — пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия Тинькофф Банка, расторгнувшего в одностороннем порядке договор об эквайринге — приеме платежных карт к оплате. Копия жалобы есть в распоряжении РБК.

«Письмо в ФАС было направлено во вторник, 31 октября, курьером», — уточнили РБК в ChronoPay.

В ChronoPay назвали «недобросовестными» действия кредитной организации. По данным российского представителя платежной системы, Тинькофф Банк 11 октября приобрел 55% процентов CloudPayments — прямого конкурента компании. Свои же условия договора с банком в ChronoPay назвали «кабальными» и «невыгодными».

Как указывают в компании, договор с Тинькофф Банком не предполагал его одностороннего расторжения. В ChronoPay также обвинили банк в «грубом нарушении» при возврате средств из «причитающейся» компании комиссии и в компенсации рисков за счет комиссионных средств платежной системы.

«По нашему мнению, банк [Олега] Тинькова нарушил все, что можно в отношениях с нами, как с точки зрения ГК [Гражданского кодекса], так и правил платежных систем. Вместо хоть какого-то вменяемого объяснения по нашим искам мы прочитали какие-то малосвязанные с реальностью заявления Тинькова в СМИ», — заявил генеральный директор компании ChronoPay Павел Врублевский.

При этом в уведомлении Тинькофф Банка о расторжении, которое ранее оказалось в распоряжении РБК, говорится о праве каждой из сторон расторгать договор в одностороннем порядке.

17 октября компания ChronoPay подала иск к Тинькофф Банку и пожаловалась на него в ЦБ, обвинив организацию в нарушении договора по эквайрингу. При этом в Тинькофф Банке сообщали РБК, что ChronoPay допускала задолженности по операциям своих клиентов, а сам банк «неоднократно», в свою очередь, направлял предупреждения. «Задолженности приняли постоянный характер и требования по возмещению средств не удовлетворялись», — поясняли в кредитной организации.