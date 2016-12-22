Лавров прокомментировал арест экс-главы штаба Трампа

Министр иностранных дел России назвал домашний арест Пола Манафорта в связи с его незаконной работой на власти Украины примером отсутствия весомых доказательств «российского вмешательства в выборы»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения, которые накануне были предъявлены бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. «После долгих месяцев работы комиссия Мюллера представила первые результаты — они обвиняют двух бывших сотрудников избирательного штаба Трампа за его дела с [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем. Но искали-то русский след», — сказал Лавров.

В понедельник, 30 октября, спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его заместителю Рику Гейтсу обвинения в отмывании денег, махинациях и тайном сговоре. Федеральный суд Вашингтона отправил Манафорта и Гейтса под домашний арест.

Согласно тексту обвинения, между 2006 и 2015 годами Манафорт работал незарегистрированным лоббистом лидера украинской «Партии регионов» и впоследствии президента Украины Виктора Януковича. Для отмывания полученных из Киева денег он и Гейтс создали сеть подставных фирм, через которые прошло до $75 млн.

По мнению Лаврова, тот факт, что призванный изучать «российское вмешательство в выборы» прокурор смог пока лишь предъявить обвинения по делу о незаконном лоббизме в пользу экс-президента Украины, в очередной раз доказывает, что обвинения в адрес Москвы надуманы. «Для американской политической культуры характерны регулярные «сливы» в прессу. Однако за девять месяцев расследования ни одного факта против России обнародовано не было. Нам говорят: есть доказательства, но они секретные», — добавил министр.

Кроме того, Лавров напомнил об информации, согласно которой нынешнее украинское руководство активно помогало избирательному штабу Хиллари Клинтон, соперницы Трампа в борьбе за Белый дом. «Однако сейчас говорят, что это мы вмешивались и будем вмешиваться во все выборы подряд, и даже создавать какие-то техногенные катастрофы, например, наводнения в Европе», — добавил Лавров.

Выступление российского министра состоялось на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ). Доклад Лаврова был посвящен состоянию российско-европейских отношений. «Было бы желание, а поводы улучшить отношения между странами, либо же намеренно их ухудшить, всегда найдутся», — отметил он.

Так, министр раскритиковал западные санкции как «бессмысленное занятие», чисто политический инструмент, который некоторые страны пытаются использовать для получения конкурентного преимущества на европейском рынке. В то же время, министр отметил, что за январь—август 2017 года торговля между Россией и ЕС выросла на 25%, а французский президент Эмманюэль Макрон примет участие в Петербургском международном экономическом форуме летом 2018 года.

Говоря об Украине, Лавров подтвердил предложение России «поместить в Донбассе вооруженную миссию ООН для охраны миссии ОБСЕ». Это предложение, по его словам, уже месяц лежит в Совбезе ООН в ожидании одобрения из Киева. Украина пока не представила контрпредложений, но, по словам Лаврова, смысл их ясен из недавних заявлений спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

«По сути, речь идет о том, чтобы миротворцы, хотя Волкер другое слово употребил, взяли Донбасс в кольцо, оккупировали его. И только тогда Вашингтон поддержит действия Киева по выполнению им своей части минских соглашений», — заявил министр, добавив, что опасается невыполнения Украиной своих обязательств после размещения «оккупационных сил».

Российский министр вспомнил и о запланированном на 24 ноября Пятом саммите Восточного партнерства в Брюсселе. «Я слышал, что в нем могут принять участие лидеры всех шести фокусных государств, и это уже определенный шаг вперед внутри этого формата», — сказал он.

​Восточное партнерство создано в 2009 году как платформа укрепления связей между ЕС и шестью бывшими республиками СССР: Белоруссией, Украиной, Молдавией, Грузией, Арменией и Азербайджаном. В начале октября стало известно, что ЕС впервые пригласил на саммит белорусского лидера Александра Лукашенко. Примет ли он приглашение, пока не известно.