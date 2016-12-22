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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве Амины Окуевой
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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве Амины Окуевой
Общество, 12:41
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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве Амины Окуевой

Прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело по факту убийства Амины Окуевой — жены выходца из Чечни Адама Осмаева, автомобиль которого 30 октября обстреляли под Киевом.

«Прокуратура Киевской области по факту умышленного убийства Амины Окуевой, совершенного по заказу, зарегистрировала уголовное дело с предварительной квалификацией уголовного преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное заказное убийство) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в понедельник у села Глеваха Киевской области был обстрелян автомобиль, в котором находились ветераны АТО и чеченские добровольцы Амина Окуева и Адам Осмаев. В результате покушения Окуева погибла, Осмаев получил ранения, ему оказана медицинская помощь.

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Следователи прорабатывают версии случившегося и устанавливают причастных к убийству.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил в причастности к организации убийства Окуевой Россию. ​Это было не первое покушение на Осмаева. В июне 2017 года он был ранен в Киеве, когда вместе с женой собирался встретиться с человеком, который назвал себя французским журналистом Алексом Вернером. Тогда его спасла Окуева, которая обезвредила нападавшего, открыв огонь из наградного ПМ.

В 2012 году Служба безопасности Украины обвинила Осмаева в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, его задержали по подозрению в подготовке покушения. Российские следователи утверждали, что Осмаев являлся членом организации «Имарат Кавказ» (запрещенной в России).

​В ноябре 2014 года он был освобожден по решению Приморского районного суда Одессы.

Теги: Украина , уголовное дело , Амина Окуева
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