ФБР разрешило публикацию всех связанных с убийством Кеннеди документов

Федеральное бюро расследований (ФБР) разрешило публикацию всех «ранее отложенных» документов, связанных с делом об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом говорится на сайте ведомства.

Оставшиеся документы будут обнародованы в ближайшие недели. В ряде бумаг будут скрыты данные информаторов бюро и тех людей, ​чьи жизни могут быть подвергнуты опасности в случае раскрытия их личностей.

Президент США Дональд Трамп 28 октября пообещал обнародовать все оставшиеся документы по убийству Кеннеди, чтобы «положить конец теориям заговора». До этого глава государства принял решение не публиковать часть бумаг, касающихся расследования, по просьбе исполнительных органов власти из опасений, что это может навредить национальной безопасности США. В то же время WikiLeaks предложила $100 тыс. за засекреченные документы, в которых есть сведения о «нарушении закона, неэффективности, административной ошибке».



Документы, касающиеся убийства Кеннеди, были опубликованы Национальным архивом США (NARA) 27 октября, поскольку истек 25-летний срок секретности. На сайте в свободном доступе было выложено почти 3 тыс. документов. Еще около 3,9 тыс. документов были опубликованы 24 июля.

Джон Фицджеральд Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Единственным подозреваемым стал Ли Харви Освальд — бывший рядовой Корпуса морской пехоты США, в 1959–1962 годах проживавший в СССР. Во время разбирательства при переводе Освальда в окружную тюрьму он был убит владельцем ночного клуба Джеком Руби.

