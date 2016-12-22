Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,27 57,77 EUR Нал. 67,85 67,24 USD Бирж. 58,05 +0,08 EUR Бирж. 67,56 +0,02 USD ЦБ. 57,87 -0,21 EUR ЦБ. 67,22 -0,31 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6114,88 -5,01 ММВБ 2070,10 +0,23% РТС 1123,50 -0,05% Brent 60,48 -0,64% DJIA 23348,74 -0,36% Nasdaq 6698,96 -0,03% FTSE 7487,81 -0,23%
ФБР разрешило публикацию всех связанных с убийством Кеннеди документов
Лента новостей
Как из неудачной сделки выросла крупная фабрика спортивной обуви 09:47, Бизнес ФБР разрешило публикацию всех связанных с убийством Кеннеди документов 09:45, Общество Мэрия объявила о начале озеленения территорий по программе «Моя улица» 09:34, Общество Вера в будущее: молодые художники, работы которых теперь стоят дорого 09:17, РБК и Phillips Газпромбанк выкупил долю в «МегаФоне» у шведской Telia 09:16, Бизнес Путин наградил Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени 09:06, Общество РФС заплатит за приезд Месси на открытие «Лужников» $1 млн 09:00, Бизнес Медведев сделал платными еще два участка трассы Москва — Санкт-Петербург 08:43, Общество Путин разрешил приставам задерживать должников по алиментам 08:18, Общество Чубайс предупредил о грядущем энергетическом кризисе в России 08:08, Бизнес «Норникель» запустил Быстринский ГОК стоимостью $1,5 млрд 08:01, Бизнес Ретейлеры оценили долю «российских» смартфонов на рынке 08:00, Технологии и медиа В Японии полиция обнаружила в квартире останки девяти человек 07:24, Общество ФСБ сообщила о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края 07:09, Общество На северо-востоке США 1,5 млн домов остались без света из-за шторма 06:57, Общество Магнитуда землетрясения у Новой Каледонии составила 6,8 06:22, Общество В США суд заблокировал запрет Трампа на службу трансгендеров в армии 05:43, Политика Facebook и Google рассказали о масштабе вмешательства России в выборы 05:12, Политика Число жертв ДТП под Саратовом увеличилось до пяти 05:11, Общество СМИ узнали о забастовке адвокатов в нескольких регионах России 05:03, Общество Тиллерсон пообещал оставить американских солдат в Ираке до победы над ИГ 04:06, Политика Адвокат экс-главы штаба Трампа опроверг его связи с Россией 03:28, Политика Глава лоббировавшей интересы Сбербанка в США компании ушел в отставку 03:24, Политика Вице-премьер Чечни рассказал об уходе тренера «Ахмата» в отставку 03:06, Общество Осмаев рассказал об обстоятельствах покушения под Киевом 02:44, Политика Ассанж обдумывал возможность получения убежища в посольстве России 02:22, Политика Волкер отверг участие ДНР и ЛНР в введении миротворцев в Донбасс 02:14, Политика Федерация назвала два варианта развития скандала с российскими лыжниками 01:40, Общество
ФБР разрешило публикацию всех связанных с убийством Кеннеди документов
Общество, 09:45
0
ФБР разрешило публикацию всех связанных с убийством Кеннеди документов

Федеральное бюро расследований (ФБР) разрешило публикацию всех «ранее отложенных» документов, связанных с делом об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом говорится на сайте ведомства.

Оставшиеся документы будут обнародованы в ближайшие недели. В ряде бумаг будут скрыты данные информаторов бюро и тех людей, ​чьи жизни могут быть подвергнуты опасности в случае раскрытия их личностей.

Рассекреченные материалы: 10 фактов из документов по убийству Кеннеди
Политика

Президент США Дональд Трамп 28 октября пообещал обнародовать все оставшиеся документы по убийству Кеннеди, чтобы «положить конец теориям заговора». До этого глава государства принял решение не публиковать часть бумаг, касающихся расследования, по просьбе исполнительных органов власти из опасений, что это может навредить национальной безопасности США. В то же время WikiLeaks предложила $100 тыс. за засекреченные документы, в которых есть сведения о «нарушении закона, неэффективности, административной ошибке».

Документы, касающиеся убийства Кеннеди, были опубликованы Национальным архивом США (NARA) 27 октября, поскольку истек 25-летний срок секретности. На сайте в свободном доступе было выложено почти 3 тыс. документов. Еще около 3,9 тыс. документов были опубликованы 24 июля.

Джон Фицджеральд Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Единственным подозреваемым стал Ли Харви Освальд — бывший рядовой Корпуса морской пехоты США, в 1959–1962 годах проживавший в СССР. Во время разбирательства при переводе Освальда в окружную тюрьму он был убит владельцем ночного клуба Джеком Руби.
 

Теги: ФБР , публикация , документы , убийство Кеннеди
Главное
Газпромбанк выкупил долю в «МегаФоне» у шведской Telia Бизнес
Материалы по теме
WikiLeaks пообещала $100 тыс. за неопубликованные документы о Кеннеди Политика
Трамп пообещал обнародовать все документы по убийству Кеннеди Политика
Эксперты усомнились в наличии «советского следа» в убийстве Кеннеди Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку