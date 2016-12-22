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ФСБ сообщила о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края
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ФСБ сообщила о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края
Общество, 07:09
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ФСБ сообщила о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края

В Хабаровском крае ФСБ провела расследование в отношении одного из сотрудников оборонного предприятия. После того, как его вина была доказана, суд приговорил его к 4,5 годам колонии строгого режима, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает «РИА Новости».

Осужденным оказался 26-летний мужчина, работавший на оборонном предприятии. По данным спецслужбы, он похитил с места работы материалы, составляющие государственную тайну. После этого он за вознаграждение передал их представителю другого государства.

Он был обвинен по статье о госизмене, совершенной в форме шпионажа. В ФСБ отметили, что за время следствия обвиняемый раскаялся в преступлении и полностью признал свою вину. Это обстоятельство было учтено при вынесении приговора.

Ранее, 30 октября, стало известно, что в Калининградской области ФСБ удалось пресечь передачу иностранной спецслужбе «сведений военного характера». Информацию для иностранной разведки собирал местный житель через знакомых военных. Российским спецслужбам удалось предотвратить передачу данных. Поскольку совершить преступление, несмотря на намерение, калининградцу не удалось, ему было вынесено только предостережение о недопустимости таких действий.

Теги: ФСБ , госизмена , Хабаровский край
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