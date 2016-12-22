Тиллерсон пообещал оставить американских солдат в Ираке до победы над ИГ

Американские силы в Ираке останутся в стране до той поры, пока не будет достигнута окончательная победа над «Исламским государством» (запрещенная в России организация). Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал во время слушаний в сенате, передает CBS.

Он, вместе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, во время слушаний подтвердил, что разрешение, данное конгрессом властям США на ведение военных действий в Ираке в 2002 году, остается в силе. Тиллерсон также отметил, что США не намерены выводить войска из Ирака до победы над ИГ. ​«Мы находимся там по приглашению правительства Ирака, и премьер-министр Абади не давал мне никаких поводов подумать, что он спешит добиться нашего ухода», — заявил он.

При этом Тиллерсон призвал выработать новые нормы, регламентирующие применение силы за рубежом. Отказ от необходимости тратить время на получение разрешения от конгресса, подчеркнул он, повысит эффективность борьбы с терроризмом.

Мэттис также поддержал Тиллерсона, заявив, что в современных условиях невозможно указать срок завершения конфликта. «Мы должны признать, что живем в эпоху частых столкновений», — добавил он.