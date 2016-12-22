МВД объявило план «Сирена» после ранения готовившего покушение на Путина

После расстрела автомобиля чеченца Амина Окуева, который является автором плана покушения на Путина, украинская полиция объявила в ряде регионов страны план-перехват под кодовым названием «Сирена». Об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины в Facebook

План «Сирена» был объявлен в Киевской области и в нескольких соседних регионах, уточнили в полиции. «На территории столичной области и соседних регионах введен оперативный план «Сирена», продолжаются мероприятия по розыску и задержанию вооруженных преступников. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщила пресс-служба ведомства.

На место покушения прибыл глава нацполиции Украины Сергей Князев и оперативно-следственная группа.

Нападение на автомобиль Османова произошло вечером 30 октября, в районе поселка Глеваха под Киевом. Осмаев был ранен, однако нападавшие убили его жену, Амину Осмаеву.

В 2012 году Служба безопасности Украины заявила о предотвращении планов Осмаева по подготовке покушения на президента Владимира Путина. Украина намеревалась выдать его России, однако этот процесс был остановлен по рекомендации ЕСПЧ. В конце ноября 2014 года Осмаев был освобожден по решению Приморского районного суда Одессы после почти трех лет заключения.