ЕСПЧ отказался рассматривать 14 жалоб против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал 14 жалоб, поданных различными гражданами и организациями против России, неприемлемыми и отказался их рассматривать. Об этом говорится в сообщении российского Минюста.

Соответствующее решение было принято 24 октября. «Европейский Суд по правам человека опубликовал решения о неприемлемости 14 жалоб на предполагаемые нарушения права на справедливое судебное разбирательство и права на уважение собственности», — сообщили в Минюсте.

Решение в отношении этих жалоб было принято по различным причинам. Так, в одном из случаев ЕСПЧ отказался рассматривать иск, поскольку счел, что проблема была урегулирована на национальном уровне. «Судебное решение, послужившее основанием для жалобы в ЕСПЧ, было отменено судом надзорной инстанции», — пояснили в Минюсте. Еще в одном случае ЕСПЧ признал справедливыми решения, вынесенные российскими судами. Одна из жалоб была не принята в связи с тем, что истек шестимесячный срок, для обращения в ЕСПЧ.

​«Кроме того, Европейский Суд поддержал позицию Минюста России и расценил действия заявителей М.В. Быкова, Х.Х. Матиева, С.С. Шаповалова, В.И. Алиева, В.М. Цориева, Д.В. Шмырева, Т.И. Козловой и А.И. Козлова, а также Люблинской поместной церкви евангельских христиан г. Москвы как нежелание добиваться дальнейшего производства и исключил поданные ими жалобы из списка дел, подлежащих рассмотрению», — сообщили в ведомстве.

Верховный суд 24 октября принял решение о пересмотре дела в отношении бывшего руководителя службы безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина в связи с решением ЕСПЧ. Европейский суд нашел в действиях российского суда процессуальные нарушения и указал на то, что в отношении Пичугина не был соблюден принцип презумпции невиновности.