Появилось видео испытаний седана проекта «Кортеж»

Появилось первое видео испытаний седана проекта «Кортеж» на полигоне Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Запись в YouTube​ опубликовало издание «Авторевю».

Видео: AutoreviewRu / YouTube

В ролике отмечалось, что полноприводный седан получил восьмицилиндровый двигатель мощностью 650 л.с. с турбонаддувом и девятиступенчатую коробку передач. «Этот этап испытаний сфокусирован на доводке силового агрегата», — говорят авторы ролика.

На видео передние и задние части автомобиля скрыты камуфляжем.

Как добавляют в видео, в рамках проекта «Кортеж» выпустят седаны и минивэны, затем появятся кроссоверы и бронированные лимузины. Бронирование, возможно, получат и седаны.

В июле министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что президент Владимир Путин опробовал один из автомобилей проекта «Кортеж». В Кремле уточнили, что глава государства только «тронулся» на лимузине. На саммите G20 Путин отметил, что не собирается в 2018 году на церемонии инаугурации пробовать машину, так как она «еще не готова».

Проект «Кортеж» запустили в 2014 году. Тогда требуемые инвестиции в проект были оценены в 24 млрд руб. В 2016 году Мантуров пообещал, что первые автомобили проекта произведут к началу 2018 года. В начале июня Минпромторг заявил, что в первую партию проекта войдет 14 машин. Всего за первый год, по планам ведомства, планируется выпустить 200 машин, а к 2020 году темпы производства автомобилей проекта «Кортеж» должны составить 5 тыс. машин в год. Выпускать автомобили будет компания Sollers.