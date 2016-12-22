ФСБ пресекла продажу угрожавших безопасности в Балтийском регионе данных

Житель Калининградский области собирался передать иностранной спецслужбе «сведения военного характера», передает ГТРК «Калининград». Этот житель получал информацию через знакомых военнослужащих и «секретоносителей». Как передает телеканал, мужчина «едва не совершил преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ» — госизмена.

По версии ФСБ, гражданин собирался передать военные данные, чтобы получить вознаграждение, говорится в сюжете. Его действия создали «угрозу безопасности Российской Федерации в Балтийском регионе». ФСБ пресекла его действия «на начальной стадии реализации преступного умысла».

Официальный представитель калининградского управления ФСБ Евгения Тимчук пояснила, пишет «Российская газета», что мужчине объявили предостережение о недопустимости таких действий.

В конце сентября спецслужба задержала двух россиян за передачу Украине составляющую гостайну информацию о Черноморском флоте. Задержанные — Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов. В тот же день Московский окружной военный суд санкционировал их арест.