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Власти Москвы рассказали про первые маршруты электробусов
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Власти Москвы рассказали про первые маршруты электробусов
Общество, 18:42
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Власти Москвы рассказали про первые маршруты электробусов

Первые маршруты электробусов пройдут через ВДНХ, Преображенскую площадь, Воробьевы горы и Кутузовский проспект, заявил в ходе общественных слушаний заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Первые электробусы могут пойти по маршрутам под номерами 7, 34к, 42, 76, 36, 83, 80, 73, 102 — это ряд маршрутов в нашей высокой степени проработки», — сказал Ликсутов.

В середине октября Ликсутов заявил, что тендер на закупку электробусов для Москвы будет объявлен до конца ноября. По его словам, машины будут заказываться у отечественных производителей по контракту жизненного цикла, предусматривающему сервисное обслуживание в течение 15 лет.

О планах московской мэрии закупить 300 электробусов стало известно в середине сентября. Тогда датой объявления тендера был назван декабрь 2017 года.

Впервые о намерении начать промышленную апробацию электробусов для перевозки пассажиров в Москве столичные власти заявили в 2011 году. Мэр Москвы Сергей Собянин в июле 2017 года пообещал, что электробусы полностью заменят автобусы на столичных маршрутах через три года.

Потенциальные поставщики электробусов — белорусский «Белкоммаш», финский Linkker, ГАЗ, ЛиАЗ и КамАЗ — уже провели испытания электробусов в Москве. Первый электробус вышел на пробный маршрут в столице в 2016 году.
 

Теги: мэрия Москвы , маршруты , электробусы
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