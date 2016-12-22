СМИ узнали о признании парламентом Каталонии решения о его роспуске

Спикер каталонского парламента Карме Форкадель «фактически признала» распоряжение премьер-министра Испании Мариано Рахоя распустить каталонский парламент. Об этом сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в региональном парламенте.
Спикер каталонского парламента Карме Форкадель отменила заседание верховной власти Каталонии из-за того, что «парламент распустили», рассказали собеседники издания. Ранее заседание проводилось каждый вторник.
Форкадель останется спикером каталонского парламента до проведения досрочных парламентских выборов в Каталонии, которые назначены на 21 декабря, отмечает газета.
Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии, а также уволить главу каталонского женералитата Карлеса Пучдемона и все правительство 27 октября. «Мы считаем, что нужно срочно вернуть голоса гражданам Каталонии, поэтому я считаю, что нужно как можно скорее провести свободные, прозрачные и законные выборы», — говорил глава правительства Испании. Он выступил с таким заявлением по итогам экстренного заседания кабинета министров. Оно было созвано после того, как парламент Каталонии проголосовал за независимость региона.
В воскресенье, 29 октября, в Барселоне состоялась массовая акция сторонников единства Каталонии и Испании. По разным данным, в ней приняли участие порядка 300 тыс. человек.
На следующий день испанские власти заявили, что подадут иски против президента Каталонии Карлеса Пучдемона, других представителей правительства и против спикера парламента автономии. Власти Испании обвинили их в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных денег.